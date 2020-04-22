Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısında azalma yaşanması ile birlikte bazı büyük şirketler kısmen pazartesi gününden itibaren üretime tekrar başlama kararı aldı. Boeing'in, Washington'ın Seattle bölgesindeki tesislerinde bu hafta yaklaşık 27 bin çalışanını işbaşı yapmaya çağırdığı, işçilerin virüse karşı vardiyalı çalışacağı ve hijyenik tedbirlere dikkat edeceği belirtildi.

AVRUPA İZLENİYOR

Kuzey Dakota eyaletinin en büyük çiftlik ekipmanı üreticisi Boosan Bobcat firması da eyalet çapındaki üç ayrı fabrikasında, 2 bin 200 işçisini geri çağırdı. AP'nin haberine göre krizin sert biçimde etkili olduğu İtalya, İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de adım adım üretimi başlatma kararlarının alındığına vurgu yapıldı.

ABD'de virüsün ilk sıçrama yaptığı Washington eyaletinde bulunan Boeing firması, bazı işçilerinde Covid-19 görülmesi ve bir firma müfettişinin virüsten hayatını kaybetmesi sonucu, 25 Mart itibarıyla kapatma kararı almıştı.

AP'nin haberinde, Amerika'da çoğunlukla Cumhuriyetçi Parti yanlısı olan eyaletlerin, Covid-19 sebebiyle alınan tedbirleri gevşettiği ve pazartesi günü itibariyle üretimin yeniden başlaması için daha fazla adım atamaya başladıkları belirtildi.

GEORGIA CUMA AÇIYOR

Bu doğrultuda, Georgia Valisi Brian Kemp'in, spor salonu, kuaför salonu, bowling salonları gibi işletmelerin, sosyal mesafe kurallarına uydukları sürece cuma gününden itibaren açılabileceği yönündeki duyurusu haberde yer alırken, önümüzdeki pazartesinden başlayarak, sinema salonları ve restoran gibi iş yerlerinin limitli sayıda da olsa müşteri kabul edebileceği ifade edildi.

Diğer taraftan, Texas ve Tennessee gibi cumhuriyetçi eyaletlerde, devlet parklarından başlayarak, eyalet çapında birçok iş yerinin bir sonraki haftaya kadar ardı ardına açılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Michigan eyaletinin Detroit şehrindeki büyük otomobil üreticilerinin de, bir aydır askıya aldıkları üretimlerini, mayıs ayında yeniden başlatmak için sendika liderleriyle görüştükleri belirtildi.