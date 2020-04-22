Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahada bozguna uğrayan Hafter'e bağlı milisler sivillere saldırıyor. Başkent Trablus'un güneyinde iki sahra hastanesine yapılan füze saldırısında 5 sağlık görevlisi yaralandı. UMH, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmiş ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlatmıştı. Hükûmet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki sekiz yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkararak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu. Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra, hastaneler de hedef alınmıştı.