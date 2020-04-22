İran'ın Mazenderan eyaletinde bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. İran Emniyet Merkezi Halkla İlişkiler sorumlusu Ahmed Hosrevi, Mazenderan eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğünü belirterek, "Eğitim uçağı Mazenderan eyaletinde bulunan Selmanşehr bölgesindeki ormanlık araziye düştü" dedi.
Düşen eğitim uçağında bulunan 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklanırken uçağın uygunsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü aktarıldı.
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
22.04.2020 - 22:38 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın Mazenderan eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
İran'ın Mazenderan eyaletinde bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. İran Emniyet Merkezi Halkla İlişkiler sorumlusu Ahmed Hosrevi, Mazenderan eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğünü belirterek, "Eğitim uçağı Mazenderan eyaletinde bulunan Selmanşehr bölgesindeki ormanlık araziye düştü" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : iran,eğitim uçağı,ölüm,
698691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/698691.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER