Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Almanya'nın Münih kentinden havalanan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Trabzon Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından pasaport kontrolü yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Uçaktan inişleri sırasında ateşleri ölçülen yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere bindirildi.

Yolculardan 318'i Trabzon'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilirken, 38'i de 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri yurtlarda konaklamak üzere Bayburt'a hareket etti.