Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı Türkiye'nin gönderdiği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için Osmanlının 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.

Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda United'ın Twitter sayfasında Türkiye'den gönderilen malzemelerin fotoğrafıyla beraber bir not paylaşıldı.

"Türk hükümetinin 1847'deki kıtlık sırasında İrlanda'ya 3 gemi gıda gönderdiği" belirtilen notta, "Gemiler Drogheda Limanı'na varmıştı. Bu hafta aynı hükümet, İrlanda'ya kişisel koruyucu ekipman içeren bir kargoyu hediye olarak gönderdi." ifadesi yer aldı.

Drogheda kasabasının, Türklerin, Drogheda United ve festival sponsorluklarıyla kendilerini İrlanda'da en yakın hissettikleri yer olduğuna dikkat çekilen metinde, "Teşekkür ederiz Türkiye." ifadesi kullanıldı.

İrlanda'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 631 kişi ölürken, toplam vaka sayısı 16 bin 671'e çıktı.

173 yıla rağmen hatırlanıyor

İrlanda'nın şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaket olan Büyük Kıtlık sırasında Osmanlının yaptığı para, gıda ve ilaç yardımı aradan geçen 173 yıla rağmen hala hatırlanıyor.

Yardımların ulaştığı Drogheda kasabası ve futbol takımının armalarında ay-yıldıza yer verilirken, belediye binasına çakılan plaketle de bu tarihi olay hatırlatılıyor.

İngiltere'ye rağmen yapılan yardım

19. yüzyılda "Büyük Kıtlık" veya "Patates Kıtlığı" olarak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yönetimi altında olan İrlanda'da bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açmış ve halkın belleğinde derin izler bırakmıştı.

İrlandalı bir diş hekiminin anlatmasıyla durumdan haberdar olan Sultan Abdülmecid, açlıktan ölen İrlandalılara yardım etmek için acilen 10 bin sterlin (şu anki değeriyle yaklaşık 8 milyon lira) yardım teklifinde bulunmuş ancak 2 bin sterlin yardım yapan İngiltere Kraliçesi Victoria buna karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine nakdi yardımı bin sterline düşüren Sultan Abdülmecid, ayrıca 3 gemi dolusu gıda gönderme kararı almıştı ancak İngiltere'nin izin vermeyeceği bilindiğinden gemiler Dublin yerine gizlice daha kuzeydeki Drogheda limanına götürülmüştü.