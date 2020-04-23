Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin girişimiyle yurda dönmek için başvuruda bulunan 182 Türk vatandaşı, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yerel saatle 12.20'de Türkiye'ye hareket etti.

Yolcular, ramazan ayını ülkelerinde geçirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

İş için Bakü'ye gelen fakat salgın nedeniyle burada kalan iş adamı Necmi Saykun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yurda dönüşlerini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Bakü'de gerektiğinden fazla kalarak mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Saykun, "Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz bu mağduriyeti giderdi. Ülkemize dönüyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'nı ailemizle geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Gezmek için geldiği Bakü'de kalan Ali Bozyiğit de yurda dönüşlerini sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yurda dönen vatandaşların 14 günlük karantina süreci için Ankara'da yurtlara yerleştirilmesi öngörülüyor.

Dün akşam da Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'den 179 Türk vatandaşı Türkiye'ye gönderilmişti.

Bakü'de kalan Türk vatandaşlarını yurda götürmek için 2 uçak seferi daha düzenlenecek ve böylece yaklaşık 700 kişi Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmüş olacak.