İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.
İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 157'ye çıktı
23.04.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
698831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/698831.aspx
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