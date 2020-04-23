Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi halini alan koronavirüs salgını bugün öğleden sonra Japonya’da 25 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını 337'ye çıkardı. Daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 324 kişinin koronavirüsten öldüğü açıklandı.

436 yeni vaka

Bugün 134'ü başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 436 yeni enfeksiyon, Japonya'daki toplam vaka sayısını 13 bin 141'e yükseltti. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki vaka sayısı da 12 bin 429'a ulaştı.

3 bini aşkın kişi taburcu edildi

Öte yandan, şimdiye kadar koronavirüs tedavisi görenlerden 3 bin 53'ünün bulundukları sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtilirken, ülke genelinde 263 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.