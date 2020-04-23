Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Covid-19 taşıyan 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 121 olduğu aktarıldı.
Vaka sayısının 1158 artarak 13 bin 930'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1925'e ulaştığı ifade edildi.
Suudi Arabistan ve BAE'de Covid-19 vakaları ve ölümler artıyor
23.04.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 121'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 56'ya yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Covid-19 taşıyan 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 121 olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Suudi Arabistan,bae,korona,
698938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/698938.aspx
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