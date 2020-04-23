Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Covid-19 taşıyan 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 121 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının 1158 artarak 13 bin 930'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1925'e ulaştığı ifade edildi.