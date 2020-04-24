Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Nagazaki şehrindeki "Mitsubishi Heavy Industries" tersanesinde demirliyken 34 mürettebatında korona virüsüne rastlanan İtalya tescilli Costa Atlantica adlı gemide vaka sayısı yükseliyor. Son olarak tüm mürettebatına virüs testi uygulanacağı açıklanan gemide bugün de 43 yeni vaka daha görüldüğünün açıklanmasıyla, enfekte olan mürettebat sayısı 91'e çıktı. 623 mürettebatı bulunan gemide dün 127, bugün ise 208 kişiye test uygulandığı açıklanırken, yarına kadar kalan yaklaşık 290 mürettebata test yapılmasının hedeflendiği öğrenildi. Çalışmalara, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek vereceği belirtildi.

Japonya’da vaka sayısı artıyor

Son olarak bugün Nagazaki'deki gemide ve Japonya genelinde doğrulanan yeni vakalar, ülkedeki toplam vaka sayısını 13 bin 192'ye taşıdı. Daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 12 bin 480 kişi korona virüsüne yakalandı. Diamond Princess gemisinde 13 olmak üzere ülke genelinde 341 kişi ise korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.