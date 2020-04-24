İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524'e çıktı.
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e çıktı
24.04.2020 - 12:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524'e çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,
699120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/699120.aspx
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