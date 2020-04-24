Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınında ülkeler bir yandan tedbirleri arttırırken bir yandan da üretimi sürdürmeye çalışıyor. Norveç’te koronavirüs salgınında tedbirler devam ederken ülkedeki deniz altı tünelin açılış töreni online olarak gerçekleştirildi. Norveç Ulaştırma Bakanı Knut Arild Hareide, kurdele kestiği açılış törenini ofisinden çektiği video ile gerçekleştirdi. Hareide, Norveç'teki ilk dijital açılışın gerçekleştirdiğini vurguladı.

Ülkede bugüne kadar, 7 bin 401 koronavirüs vakası görülürken 194 kişi hayatını kaybetti.