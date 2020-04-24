Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalı bir rejim olması nedeniyle dünyanın en çok merak ettiği ülkelerden biri Kuzey Kore. Son olarak Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olduğu biliniyor ancak hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili detaylar sır gibi saklanıyor.

Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerinden haber vermek için kurduğu "Daily NK" internet sitesi, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in ameliyatı ve sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya attı. "Daily NK" da yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in ailesi için özel inşa edilen Hyang San Kliniği hakkında bilgi verildi.

Kuzey Kore lideri Kim'in kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu klinik başkent Pyongyang'ın 120 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Kim ailesi burada yaşıyor. Şimdiki liderin babası Kim Jong-il'in babası 1994 yılında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Dönemin lideri Kim Jong-il babası Kim Jong-sung'un başkent Pyongyang'daki hastaneye yetiştirilemediği için hayatını kaybettiği sonucuna vardı. Kim Jong-il ailenin kullanması için özel bir hastanenin inşa edilmesine onay verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kalp ameliyati olduğu hastane de burası. Hastanenin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi araç ve gereçlerle donatıldığı iddia ediliyor. Hastanedeki doktorların eğitim için sürekli yurtdışına gönderildiği de belirtiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyatını gerçekleştiren doktorun Almanya'da düzenli olarak eğitim programlarına katıldığı ileri sürüldü. Geniş güvenlik önlemleri altında yaşayan doktorun özel koruması olduğu da ifade ediliyor.

Kuzey Kore'yi yakından takip eden uzmanlar, ağır sağlık sorunları yaşadığı için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ortalıkta görünmediğini ileri sürüyor.

Amerikan CNN televizyonu bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, "ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim'in bir ameliyat sonrası sağlık durumunun ağır olduğuna ilişkin istihbaratı değerlendirdiğini" ileri sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump da, CNN televizyonunu Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumuyla ilgili yalan haber yapmakla suçlamıştı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap ise konuya ilişkin haberinde, Güney Kore istihbaratının, Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin olağan dışı bir durum görmediğini aktarmıştı.

Kim Jong-un'un, 12 Nisan’da kardiyovasküler ameliyat geçirdiği ve Hyang San bölgesindeki konutunda tedavi gördüğü bilgisi yer almıştı.

Kim'in sağlığının "çok sigara içme, obezite ve aşırı çalışma" nedeniyle bozulduğu ifade edilen haberde, Kuzey Kore liderini tedavi eden tıbbi ekibin çoğunun, Kim'in sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 19 Nisan'da Pyongyang'a döndüğü, sadece bir kısmının iyileşme döneminde Kim'e refakat ettiği belirtilmişti.

Kim Jong-un’un, 15 Nisan'da, 1994'te ölen ülkenin kurucusu dedesi Kim Il-sung'un 108. doğum günü münasebetiyle düzenlenen törene katılmaması, sağlık durumuna ilişkin söylentilere neden olmuştu.