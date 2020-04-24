ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmayarak bu yıl da "Büyük Felaket" dedi.
Trump'tan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama
24.04.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmayarak bu yıl da "Büyük Felaket" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Başkanı Donald Trump,1915 olayları,
699176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/699176.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER