Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve vaka sayısında Çin’i geçen ABD’de hortum felaketi yaşandı. ABD’nin Oklahoma, Louisiana, Teksas eyaletlerinde meydana gelen hortum felaketinde birçok ev ve iş yeri hasar görürken, 180 bin ev elektriksiz kaldı. Hortum felaketi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı.