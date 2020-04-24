Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve vaka sayısında Çin’i geçen ABD’de hortum felaketi yaşandı. ABD’nin Oklahoma, Louisiana, Teksas eyaletlerinde meydana gelen hortum felaketinde birçok ev ve iş yeri hasar görürken, 180 bin ev elektriksiz kaldı. Hortum felaketi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı.
ABD’yi hortum vurdu: 7 ölü
24.04.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Oklahoma, Louisiana ve Teksas eyaletlerini vuran hortumlar sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : abd,hortum,ölü,
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