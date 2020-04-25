Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. BBC'nin haberine göre, aşı denemeleri çalışmaları iki gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel Covid-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. 800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak. Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirterek "Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların yeni tip koronavirüs enfeksiyonu kapmasını önlediğini göstermeliyiz" diye konuştu. Gilbert, daha önceki açıklamasında potansiyel aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söylemişti.

GENETİĞİYLE OYNANDI

Üç ayda geliştirilen ve "ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi. Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Covid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor. Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'ten fazla ülkede bilim insanları, Covid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.