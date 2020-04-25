Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkisi yurt dışı kaynaklı altı yeni vakaya rastlandığını duyuran Komisyon, yurt içi kaynaklı vakalarının üçünün Heylongciang, birinin de Guangdong eyaletinde tespit edildiğini bildirdi. Böylece Çin'de arka arkaya dokuz gündür yeni can kaybı yaşanmadı. Salgının ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinden ise yüz binlerce kişi ayrılmayı bekliyor. Şehirden ayrılmak isteyenler önce bir hastaneye giderek arındırıcı gazın bulunduğu bir bölmenin içine girmesi daha sonra ücreti 40 ABD doları (278,5 TL) olan tükürük testi isteniyor. Bu testin sonucu 48 saat sonra çıkıyor. Vuhan'ın farklı bölgelerinde uygulanan farklı prosedürlere göre bazı yerlerde özellikle gazetecilerden nükleik asit testi isteniyor. Şehirden çıkmak için bir de bölge onayı gerekiyor. Buna göre, Vuhan'dan ayrılmak isteyenler ya 14 gün ev karantinasında ya da otellerde kalıyor. Küçük bir otelde 14 gün konaklamak ise 700 ABD dolarını (4 bin 880 TL'yi) bulabiliyor. Bütün bunları tamamlayan bir kişi Pekin şehirt yönetimine başvuruda bulunabiliyor. Eğer başvuru onaylanırsa, mobil telefonlara gidiş biletinin alınabileceği bir link geliyor.