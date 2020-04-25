Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün 440 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artışın 367'ye düşmesiyle bu rakam 21 Mart'tan (324 ölü) bu yana koronavirüs kaynaklı ölümlerde en düşük artış olarak dikkati çekti. İspanya Sağlık Bakanlığı, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 524'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede vaka sayısı ise önceki güne nazaran 6 bin 740 artışla toplamda 219 bin 764 oldu. Covid-19'u yenen hasta sayısının da 92 bin 355'e çıktığı açıklandı. İspanya'da sol koalisyon hükümeti, koronavirüsten dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hâli (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin bir kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükûmet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hâli biraz daha gevşetmeyi planlıyor.