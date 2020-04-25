Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vietnam'da The No To Dog Meat (Köpek Etine Hayır) Vakfından yapılan açıklamada siyah kedilerin, koronavirüse çare oldukları gerekçesiyle yenildiği belirtildi. Vakıftan yapılan açıklamada ülkede siyah kedilerin öldürüldüğü, derilerinin soyulduğu, güneşte kurutulduktan sonra kaynatıldığı belirtilerek bu işlemlerden sonra elde edilen macun kıvamına yakın sıvının koronavirüse çare olduğu gerekçesiyle insanlar tarafından tüketildiği öne sürüldü. Bu işlemin genelde başkent Hanoi'de yapıldığı ve elde edilen sıvının internetten de satıldığı ifade edildi. Vakfın kurucusu Julia de Cadenet, dünyada insanların salgınından korktuğunu belirterek bu hastalığa "çare" kisvesi altında savunmasız hayvanların öldürülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Julia de Cadenet, köpek, kedi ve egzotik hayvan eti tüketiminin Vietnam'da hâlâ çok yaygın olduğunu ifade etti. Vaka sayısının 268 olduğu belirtilen Vietnam'da şimdiye kadar koronavirüsten ölen olmadı.