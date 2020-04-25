Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Nagazaki şehrindeki "Mitsubishi Heavy Industries" tersanesinde demirliyken 34 mürettebatında korona virüse rastlanan İtalya tescilli Costa Atlantica adlı gemiden bugün de kötü haber geldi. Gemideki 60 mürettebatta daha korona virüsüne rastlanmasıyla, toplam vaka sayısı 150'ye ulaştı. Gemideki 623 mürettebatın tamamının test edildiği belirtilirken, gemide virüse ilk yakalanan gruptan bir kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ölü sayısı 358'e yükseldi

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkedeki toplam vaka sayısını 13 bin 580'e taşıdı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 12 bin 868 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı. Ayrıca dünden bu yana 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle Japonya'da korona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısı 358'e yükseldi.