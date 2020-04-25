Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Bild Gazetesi’nin ardından şimdi de Fransız Le Figaro Gazetesi Çin’i hedef aldı. Yabancı basın Pekin’i, koronavirüs ile ilgili dünyaya yalan söylemekle suçlamaya devam ediyor.

Le Figaro, "Büyük Çin Yalanı" başlıklı geniş bir araştırma haberi yayımladı. Fransız gazete o haberinde, Çin’in Dünyayı yanıltmaya çalıştığı ve yalan söylediğini iddia ettiği maddeleri sıraladı.

Le Figaro’ya göre Çin ilk olarak, virüsün kaynağı hakkında doğru bilgi vermedi. Haberde koronavirüsün üzerinde durulduğu gibi Vuhan’daki bir vahşi hayvan pazarı yerine bir laboratuvardan kaza sonucu yayıldığı öne sürüldü.

Gazeteye göre, Çin’in şeffaf davranmadığı bir diğer konu ise koronavirüse bağlı can kayıpları. Le Figaro haberinde, "1.4 milyar nüfusu olan Çin, Avrupa’ya göre son derece gülünç bir bilanço açıklıyor. Rakamları değiştirmekle suçlanınca da birden sembolik bir revize etme işlemi gerçekleştiriyor. Çin hükümetine göre Fransa’daki ölüm oranı Çin’den 90 kez daha fazla. Bu bilimsel olarak olanaksız’’ ifadeleri kullanıldı.

Fransız gazeteye göre Pekin, salgına müdahale etmekte de gecikti. Figaro Çin’i, salgın Aralık Ayı’nda başlamasına rağmen gerekli karantina önlemlerini 46 gün sonra aldığı için eleştirdi.

Koronavirüs salgını üzerine bir rapor yazan Fransız Montaigne Enstitüsü’nün Asya Direktörünün sözlerine de yer verilen haberde, açıkladığı bilanço ile Çin’in "İstatiksel sapma" uyguladığı dile getirildi. (CNNTürk)