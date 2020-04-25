Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 217 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 295 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 36 azalarak 934'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1032 artarak 45 bin 325'e çıktığı aktarılan açıklamada, 241 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 6 bin 917'ye yükseldi. Bunların yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde vefat etti.