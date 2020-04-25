Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 134 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 76 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 89 bin 328’e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 650’ye yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 68 bin 193 kişiye ulaştığını ifade etti.

Şu ana kadar 410 bin 75 korona virüs testi yapıldığını söyleyen Cihanpur, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 96 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.