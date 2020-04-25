Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde konulan kısmi sokağı çıkma yasağının 21 gün uzatıldığını duyurdu.

Bu süre zarfında ülkenin tüm sınırlarının kapalı kalacağını belirten Kenyatta, sokağa çıkma yasağı nedeniyle virüsle mücadelede gelişme sağladıklarını ancak henüz tam başarılı olamadıklarını vurguladı.

Kenyatta, halka önemli bir gerekçesi olmadıkça evlerinde kalmaları çağrısında buldu.

Ülkede daha önce konulan 3 hafta sokağı çıkma yasağını ihlal eden 12 sivil polis tarafından öldürülmüştü.

Kenya'da şimdiye kadar ülkede 343 Kovid-19 vakası görülürken 14 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.