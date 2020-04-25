Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya ile Almanya’dan havayoluyla Adana’ya getirilen 527 kişiden 362’si Adana Valiliği ve Adana AFAD koordinesinde havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK yurduna götürüldü. Almanya'dan gelen 165 kişiyse yine otobüslerle Mersin’deki KYK yurtlarında 14 gün boyunca misafir edilmek üzere gönderildi.