Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Dakar Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, Moritanya'nın başkenti Nuakşot Uluslararası Havalimanı'ndan 93 yolcuyu alarak Senegal'in Thies kentindeki Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na geldi.

Senegal'den de 73 yolcu alan uçak, yerel saatle 18.10'da havalandı.

Aralarında Türkiye oturumu bulunan 10'a yakın Senegallinin de bulunduğu yolcular, havalimanına 5 saat önce gelerek ateş ölçümü gibi gerekli sağlık kontrollerinden geçti.

Ankara’ya inecek uçaktaki yolculardan Salim Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin başından bu yana tedirgin günler yaşadıklarını söyledi.

"Devletimizin sağladığı imkanla bugün inşallah Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de olacağımız 14 günlük karantinada güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum, kitap okuyarak ve haberleri takip ederek." ifadelerini kullanan Sevindik, bayramı aileleriyle geçirecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Yolculardan eski futbolcu ve Senegal asıllı Mansur Hadi Samb da bir Türk ile evli olduğunu ve Aydın'da yaşadığını söyledi.

Samb, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bize bu uçuş imkanını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. O zaten her şeyi yapıyor Türkiye için. Onu çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun, Türkiye onunla hep ileri gider." diye konuştu.

Tüm Müslümanların ramazanını tebrik eden Samb, 14 günlük karantinayı mekik gibi spor hareketleri yaparak, kitap okuyarak ve ailesiyle görüntülü konuşarak geçireceğini anlattı.

Yolcular, Türkiye'de 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.