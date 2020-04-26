Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygun olduğu sürece evden çalışma, yalnız seyahat etme ve restoran ve alışveriş merkezlerinde asgari oranda vakit geçirme gibi tedbirler, ülkede iki yıl boyunca dikkat edilmesi gereken kurallar arasında yer aldı. Ellerin sık yıkanması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve kişilerin düzenli olarak ateşlerinin ölçülmesi gibi uygulamalar devam ettirilecek. Toplu ulaşım araçlarını kullananlar maske takmak zorunda olacak ve araçlardaki koltuklarda arada birer boş koltuk bırakılacak şekilde oturulacak. Taksiler ve restoranlarda ödemeler elektronik olarak yapılacak. Yiyecek tatma stantlarının kaldırılması ve dinî etkinliklerin düzenlendiği mekânlarda yemek verilmemesi yetkililerin sıraladığı tedbirler arasında.