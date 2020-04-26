Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 153 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 60 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, böylece ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 90 bin 481’e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 710’a yükseldiğini söyledi.

Cihanpur, ülkede koronavirüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 69 bin 657 kişiye ulaştığını ifade etti. Şu ana kadar 421 bin 313 kişiye koronavirüs testi yapıldığını belirten Cihanpur, 3 bin 79 kişinin yoğun bakımda tedavi görüğünü kaydetti.