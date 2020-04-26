Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, 3 haftadır hastanede tedavi gören Türk genci, Covid-19 nedeniyle dün gece hayatını kaybetti.

Vefat eden Türk gencinin 80 yaşındaki dedesinin de iki hafta önce Covid-19'dan öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Mannheim'da Covid-19'dan vefat eden diğer bir Türk vatandaşının eşinin de 3 gün önce aynı hastalıktan hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları ifade edildi.

Almanya'da Covid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 113'e yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 156 bin 724'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 880'e çıktı.