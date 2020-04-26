Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele eden İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 23 bin 190'a ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 870 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 226 bin 629'a çıktığı belirtildi. Koronavirüsü yenip sağlığına kavuşan kişi sayısı 117 bin 727 olarak açıklanırken, 7 bin 764 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Öte yandan İspanya’da bugün 20 Mart tarihinden bu yana koronavirüs nedeni ile gerçekleşen en düşük ölüm oranı yaşandı.