Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır-Libya sınırındaki Marsa Matruh şehrine bağlı Siwa bölgesinde Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 subay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.