Mısır-Libya sınırındaki Marsa Matruh şehrine bağlı Siwa bölgesinde Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 subay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü
27.04.2020 - 00:37 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 00:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopterin düştüğü ve helikopterdeki 4 subayın hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mısır,libya,ordu,
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