Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenech, BAE'li bir şirketle personel taşınması konusunda sözleşme yaptı. Ardından Malta'ya kayıtlı askerî kapasiteli iki adet rijit gövdeli şişme bot, resmî kurumları bilgilendirmeden Libya'ya paralı asker taşıdı. Kırk bir yaşındaki Fenech ile dört çalışanının, cuma günü mahkemeye çıkarılarak AB yaptırımlarını delmekle suçlandığı, mahkemenin bu beş kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldığı ifade edildi.

Ayrıca, geçen ağustos ayında Bingazi'deki Zwetina Limanı’nda, Malta kayıtlı gizemli bir tekne bulunduğundan şüphelenilmesi üzerine Libya makamlarının soruşturma başlattığı da aktarıldı. Fenech'e ait şirketin bir dönem ABD'li özel güvenlik şirketi sahibi ve yatırımcısı Erik Prince ile ortaklık kurduğu yazıldı.