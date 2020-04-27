Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Almanya'da bir Türk vatandaşının daha ölümüne neden oldu. Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Essen şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Coşkun Ecek, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ecek'in Essen Üniversite Hastanesinde Nisan ayından bu yana tedavi gördüğü ve iki hafta önce de dedesinin aynı hastalıktan hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Essen Belediyesi tarafından hayatını kaybeden Ecek için baş sağlığı mesajı yayınlandı.
Almanya'da bir Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
27.04.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'da yaşayan 26 yaşındaki Coşkun Ecek yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Almanya,koronavirüs,Türk vatandaşlar,
699833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/699833.aspx
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