Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 207 bin 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 881 bin 561 kişi de iyileşti.

En fazla vaka ve can kaybında ABD başı çekti

En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 965 bin 910 kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 54 bin 876 kişi hayatını kaybetti..

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya 226 bin 629, İtalya 197 bin 675, Fransa 162 bin 100, Almanya 157 bin 770, İngiltere 152 bin 840, Türkiye 110 bin 130, İran 90 bin 481, Çin 82 bin 830, Rusya 80 bin 949, Brezilya 63 bin 100, Kanada 46 bin 895, Belçika 46 bin 134, Hollanda 37 bin 845, İsviçre 29 bin 61, Hindistan 27 bin 977, Peru 27 bin 517, Portekiz 23 bin 864, Ekvador 22 bin 719, İrlanda 19 bin 262, İsveç 18 bin 640, Suudi Arabistan 17 bin 522, İsrail 15 bin 443, Avusturya 15 bin 225, Meksika 14 bin 677, Japonya 14 bin 153, Singapur 13 bin 624, Şili 13 bin 331, Pakistan 13 bin 328, Polonya 11 bin 617, Romanya 11 bin 36, Güney Kore 10 bin 738, Belarus 10 bin 463, Birleşik Arap Emirlikleri 10 bin 349 ve Katar 10 bin 287.”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 26 bin 644, İspanya 23 bin 190, Fransa 22 bin 856, İngiltere 20 bin 732, Belçika 7 bin 94, Almanya 5 bin 976, İran 5 bin 710, Çin 4 bin 633, Hollanda 4 bin 475, Brezilya 4 bin 286, Türkiye 2 bin 805, Kanada 2 bin 560, İsveç 2 bin 194, İsviçre 1610, Meksika 1351, İrlanda 1087, Portekiz 903, Hindistan 884, Rusya 747, Peru 728, Romanya 619, Ekvador 576, Avusturya 542, Polonya 535,Japonya 385, Pakistan 281, Güney Kore 243, İsrail 201, Şili 189, Suudi Arabistan 139, Birleşik Arap Emirlikleri 76, Belarus 72, Singapur 12, Katar 10."