İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak, 5 bin 806'ya yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 806'ya yükseldi
27.04.2020 - 12:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak, 5 bin 806'ya yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,
699880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/699880.aspx
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