Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yasaklama getirmeden sert önlemler aldığını, insanların da bunlara uyduğunu bildirdi.

Covid-19'la mücadelede Avrupa ülkeleri sert önlemler alırken, İsveç'in hafif önlemlerle virüse karşı mücadele etmesine ilişkin eleştirilere yanıt veren İsveç Dışişleri Bakanı Linde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İsveç'te hayatın normal akışında devam ediyor" algısının yanlış olduğunu belirten Linde, şunları söyledi:

''İsveç hükümeti, Covid-19'a yönelik çok sert önlemler aldı. Hükümet, bu önlemleri yasaklayarak değil de halkın önlemleri uymasını isteyerek aldı. Buna örnek verecek olursak, Paskalya Bayramı'nda kimsenin başka bir yere gitmemesini, evde kalmasını önerdik. Buna halkın yüzde 96'sı uydu. Bundan dolayı hükümet yasaklama değil de önerilerle hareket ediyor.''

Linde, Covid-19'un ülke ekonomilerine etkisine değinerek, şöyle devam etti:

"Bizim yürüttüğümüz 'İsveç stratejisi' başarılı olursa, ekonomik olarak diğer ülkelerden daha az zararla çıkarız' diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bu kriz, bütün Avrupa Birliği (AB) ülkelerini derinden etkiledi. İsveç'in ekonomisinin büyük bir bölümü, AB ülkelerine yaptığımız ihracata dayalı. Umuyorum bu krizden az etkilenerek çıkarız."

Türk hastanın ambulansla Türkiye'ye götürülmesi

İsveç'te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi konusuna da değinen Linde, ''İsveç'in sağlık sitemi son derece güvenli ve binlerce insanın hayatını kurtarıyor.'' değerlendirmesini yaptı.

Müslümanların ramazan ayını kutladı

Linde, ''Ramazan ayının, Müslümanlar için çok önemli bir ay olduğunu biliyorum. Zor dönemden geçtiğimiz şu günlerde bütün Müslümanların ramazan ayını kutluyorum.'' ifadesini kullandı.

Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2270'e, virüsü taşıyanların sayısı da 18 bin 700'e yükseldi.

Salgında 16 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.