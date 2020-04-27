Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), yayımladığı raporunda, Beşşar Esad rejiminin yeni tip koronavirüse (Covid-19) rağmen ülkede sivillere yönelik hak ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi.

Rapora göre, rejim güçleri Mart ve Nisan döneminde 6'sı çocuk 44 sivili katlederken, 156 kişiyi rastgele alıkoydu.

Covid-19 risklerine rağmen on binlerce kişinin halihazırda rejim cezaevlerinde tutuklu olduğu kaydedilen raporda, Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve Küba gibi ülkelerin, Covid-19 ile mücadeleyi bahane ederek Esad rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesi için kampanyalar yürüttüğü belirtildi.

Raporda, "Rusya, Çin ve diğer ülkeler, yaptırımların kaldırılması için yürüttükleri kampanyalar yerine askeri açıdan destek oldukları rejime Covid-19 ile mücadelede insani yönden de destek olabilirler. Buna bir engel yok. Ancak Covid-19'u istismar etmek istiyorlar." denildi.

Esad rejimine yönelik yaptırımların ana sebebinin işlediği suçlar olduğunun altı çizilen raporda, "Suriye rejimini destekleyen ve savunan ülkeler, Covid-19 salgınından faydalanarak rejime yönelik yaptırımların hafifletilmesini amaçlıyor. Bu ülkeler 9 yıl sonra Suriye halkını savunduklarını açıklıyor. Onlara Suriye rejiminin çeyrek milyon Suriyeliyi katlettiği, işkence ve kimyasal silahlara başvurduğunu hatırlatırız." ifadeleri yer aldı.

Ağın raporunda, Rusya ve Çin'in 2019'da, Suriye'ye sınır ötesi uluslararası yardımların uzatılmasını engellemeye çalıştığı hatırlatılırken, rejime sağladıkları askeri destek yerine salgına karşı tıbbi malzeme yardımında bulunmalarını istendi.

Raporda, Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu ülkede sağlık altyapısının büyük zarar gördüğü belirtildi.

Raporda ayrıca, Suriye'ye yapılacak insani yardımların Esad rejimi üzerinden yapılmaması gerektiği vurgulandı.