Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanlığına bağlı Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Salahaddin vilayetinin Duceyl ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın infaz sorumlusu yakalandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu operasyonun, Samarra Operasyonlar Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kerkük'ün güneyi ve ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde son günlerde artan DEAŞ saldırıları dikkati çekiyor.

DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.