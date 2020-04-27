Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 4 artarak 102, 14’ü sağlık çalışanı 73 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 481 oldu.

Bugünden itibaren parkların ve bazı işletmelerin faaliyete başladığı ülkede toplam vakaların 866’sının sağlık personeli olduğu belirtildi.

Kamu personelinin 4 Mayıs’a kadar idari izinli olduğu Moldova’da, 15 Mayıs’a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

- Azerbaycan'da ölü sayı 22'ye çıktı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da 33 kişide daha virüsün tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 1678'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 22'ye, 23 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 1162'ye ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar 128 bin 807 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede 494 hastanın tedavisi sürüyor.

Vakaların azalmasıyla bazı kısıtlamaların kaldırıldığı Azerbaycan'da, kozmetik, kimyasal ve elektronik ürün, mobilya, otomobil, tarım makineleri için yedek parça, kitap, gazete, elbise, ayakkabı, çiçek ve gübre satan yerlerin yanı sıra kırtasiye ve kuyumcular açıldı.

- Kazakistan'da karantina önlemleri yumuşatılıyor

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 44 artarak 2 bin 835, taburcu olanların sayısı da 43 artarak 725 oldu.

Sağlık Bakanlığı Ürün ve Hizmet Güvenliği Kalite Kontrolü Komitesi Başkanı Timur Sultangaziyev, vakaların 820'sinin sağlık çalışanları olduğunu bildirdi.

Geçen hafta vaka sayısında artışın yüzde 4,5 ila 8 olduğunu belirten Sultangaziyev, "Bu geometrik bir artış değil, ılımlı bir artış olarak kabul edilebilir. Ancak bazı bölgelerde vakalarda yüzde 50 artış görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan OHAL Devlet Komisyonu, bugün itibarıyla ülkedeki ulaştırma, depolama, tarım, otomobil, inşaat ve finans alanında faaliyet gösteren işletmelerin sıhhi kurallara sıkı bir şekilde uyulması şartıyla çalışmasına izin verildiğini duyurdu.

Karantina uygulanan Çimkent şehrinde söz konusu işletmeler 1 Mayıs'tan itibaren çalışmaya başlayacak.

Komisyon kararıyla, karantina bölgesi sınırlarında vatandaşların yazlıklarına gitmesine de izin verildi.

Ayrıca 1 Mayıs itibarıyla Nur Sultan-Almatı uçak seferlerinin ilk aşamada günde 4 sefer olmak şartıyla başlatılmasına karar verildi.

Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, seferlerin sıhhi normların güçlendirilmesiyle yapılacağını belirterek, yolcuların yanında Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belge taşımaları gerektiğini vurguladı.

Abayev, yurt dışında 175 bin Kazak vatandaşının bulunduğuna dikkati çekerek, "ABD'den 179, Polonya'dan 65, İsrail'den 28 vatandaşı tahliye edeceğiz. Rusya'dan mayıs ayında 6 binin üzerinde vatandaşın ülkeye getirilmesi planlanıyor." dedi.

Nur Sultan Valiliği de bugün itibarıyla evlerin bahçelerinde gezmeye izin verdi ancak yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların evde kalmalarını istedi.

Kazakistan'da bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetmişti.

- Özbekistan’da 103 kişi iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 103 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 892'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar 250 bin Kovid-19 testinin yapıldığı, 81 bin kişinin de gözetimde tutulduğu aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan’da, 1887 vakanın tespit edildiği açıklanmıştı.

- Rusya'da uzay endüstrisi alanında çalışan 3 kişi öldü

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 bin kişinin çalıştığı uzay endüstrisinde virüs tespit edilen toplam 111 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini ve 11’inin iyileştiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlığa bağlı okullardaki eğitim sürecinin 5 Mayıs’ta sonlandıracağını duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Müdürü Anna Popova da Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin 12 Mayıs’a kadar uzatılması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 kaynaklı 794 kişinin hayatını kaybettiği Rusya’da, 87 bin 147 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.