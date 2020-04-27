Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye dönmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Ukrayna, Mısır ve Yemen'de çalışan 125 işçi özel uçaklarla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra otobüslerle Bursa'ya getirilen Türk vatandaşları, İnegöl ilçesinde bulunan Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi. Otobüslerden valizleriyle inen vatandaşlar, işlemler için sıraya girerek yurda giriş yaptı. Girişte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tek kişilik odalara alınarak 14 günlük gözetim sürecine alındı.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunarken, yurda yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Ayrıca polis ekipleri yurt etrafında güvenlik önlemleri aldı.