Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede hafta sonu 452 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19’dan ölenlerin sayısı 2 bin 781’e, vaka sayısı da 4 bin 678 artışla 48 bin 229'a çıktı.

Bu arada Quebec Eyalet Başbakanı François Legault, özellikle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için eğitim veren Montreal şehir merkezi dışındaki okullardan bazıları ile ilkokulların 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Legault, lise, kolej ve üniversiteler ile diğer tüm okulların ağustos sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Sokakta yaşayan evsizler boş otellere yerleştiriliyor

Öte yandan British Columbia eyalet hükümeti, Vancouver ve Victoria kentlerindeki parklara çadır kuran yüzlerce evsizi yeni tip koronavirüs salgından korumak için geçici olarak otellere ve barınaklara yerleştirmeye başladı.

Eyalet Kamu Güvenliği Bakanı Mike Farnworth'un, eyalette halen uygulanan olağanüstü hal kapsamında yayımladığı talimat gereği, bu kişiler 9 Mayıs'a kadar otellere nakledilecek.

Eyalet Sosyal Kalkınma Bakanı Shane Simpson da "Bu kamplar, toplum için Covid-19 salgınının yayılmasında yüksek bir risk oluşturuyor." dedi.

Aile içi şiddet de arttı

Kanada Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Maryam Mounsef de Covid-19 krizinin aile içi şiddet uygulayanları güçlendirdiğini söyledi.

Mounsef, ülkenin bazı bölgelerinde cinsiyete dayalı şiddet ve aile içi şiddet oranlarında yüzde 20 ila 30'luk artış yaşandığını belirterek, Toronto’nun kuzeyindeki York bölge polisinin, evde kalma tedbirlerinin yürürlüğe girdiği 17 Mart'tan bu yana aile içi şiddet olaylarında yüzde 22 artış bildirmesini örnek gösterdi.

Bakan Mounsef, yaşanan birçok olayın da polis kayıtlarına girmediğini ifade etti.