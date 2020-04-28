Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 338 artışla 4 bin 543'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 4 bin 613 artarak 66 bin 501'e yükseldi. Açıklamada, hayatını kaybeden 1136 kişinin ölüm sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Brezilya'da son 24 saatte 338 kişi hayatını kaybetti
28.04.2020 - 01:57 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 01:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 338 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : brezilya,brezilya koronavirüs,
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