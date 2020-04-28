Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi halini alan korona virüsü, Almanya’da 6 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. Almanya’da son açıklanan verilere göre ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 6 bin 126’ya, toplam vaka sayısı ise 158 bin 758’e yükseldi.
Almanya’da korona virüsten can kaybı 6 bini geçti
28.04.2020 - 11:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı.
Etiketler : almanya,
700094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700094.aspx
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