Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın Güney Horasan eyaletine bağlı Serbişe ilçesi yakınlarında sabah saat 06.40’ta bir tır ile otobüs çarpıştı. Kazada 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Mücteba Halidi, kazanın yaşandığı bölgeye 12 ambulans, 1 ambulans otobüs ve 1 hava ambulansı gönderildiğini söyledi.