İran’ın Güney Horasan eyaletine bağlı Serbişe ilçesi yakınlarında sabah saat 06.40’ta bir tır ile otobüs çarpıştı. Kazada 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Mücteba Halidi, kazanın yaşandığı bölgeye 12 ambulans, 1 ambulans otobüs ve 1 hava ambulansı gönderildiğini söyledi.
İran’daki feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti
28.04.2020 - 11:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın Güney Horasan eyaletinde bir tır ile otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,kaza,
700096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700096.aspx
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