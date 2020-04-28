İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 822'ye yükseldi
28.04.2020 - 11:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,
700105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/700105.aspx
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