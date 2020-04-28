Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel salgın halini alan koronavirüs, Japonya'da dünden bu yana 41 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmelerle birlikte ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 426'ya yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 413 kişinin koronavirüse yenik düştüğü açıklandı.

Vaka sayısındaki artış sürüyor

Bugün 112'si başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 275 yeni vaka, Japonya'daki toplam vaka sayısını 14 bin 600'e taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülkenin farkı eyaletlerinden 13 bin 888 kişiye koronavirüsün bulaştığı açıklandı.

300'ü aşkın hastanın durumu ağır

Öte yandan, Japonya genelindeki 309 koronavirüs hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek virüsü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen hasta sayısının da 3 bin 838'e yükseldiği bildirildi.