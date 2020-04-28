Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 39 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Böylece ülkede vak'a sayısı bin 717’ye yükseldi. Ayrıca açıklamada, 59 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 15’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vak'a sayısı bin 717’ye yükselirken, koronavirüs tespit edilen 22 kişi hayatını kaybetti, bin 221 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 132 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.