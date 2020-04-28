Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'daki işsizlik ve hayat pahalılığının protesto edildiği dünkü gösteriler sırasında hayatını kaybeden Fevvaz es-Siman'ın cenazesi yine protestolar eşliğinde toprağa verildi.

Göstericiler, cenazenin defnedilmesinin ardından Tarblusşam'daki bazı banka şubeleri ile güvenlik güçlerine ait 2 aracı ateşe verdi.

Polis ve ordu göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve plastik mermi kullanırken zaman zaman havaya ateş açtı. Ara sokaklara dağılan göstericiler polise taşlarla karşılık verdi.

Beyrut'taki Şehitler Meydanı ve Ring Köprüsü'nde protestolar

Başkent Beyrut'un merkezinde bulunan Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteride ekonomik kriz protesto edildi.

Eylemciler "bu barışçıl değildir, halk devrimidir" şeklinde sloganlar attı.

Beyrut şehir merkezinden geçen ve ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü'nde toplanan bir grup eylemci ise ateş yakarak yolu bir süreliğine çift yönde trafiğe kapattı.

Ordudan "barışçıl gösterilere karşı değiliz" açıklaması

Lübnan ordusu da bir açıklama yayımlayarak provakatif eylemlere dönüşmediği sürece barışçıl gösterilere karşı olmadığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca dün bir göstericinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.