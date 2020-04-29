Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi’nin (NPC) yıllık toplantısının 22 Mayıs’ta, en üst siyasi istişare organı olan Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın (CPPCC) yıllık toplantısının ise 21 Mayıs’ta başkent Pekin’de başlayacağı açıklandı. Her yıl mart ayının başında düzenlenen ve Çin’de tüm ülkenin gündemini meşgul eden yıllık toplantılar, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. NPC’nin yıllık toplantısının bu yıl 5 Mart’ta düzenlenmesi bekleniyordu, ancak 24 Şubat’ta yapılan açıklamada, toplantıların salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmişti. Yıllık meclis toplantıları esnasında bir önceki yıla dair hükümet çalışma raporu okunurken, Çin’in yıllık büyüme beklentisi ve savunma bütçesi gibi tüm dünyayı ilgilendiren bilgiler paylaşılıyor. 1985’ten bu yana mart ayında düzenlenen ve Çin’de İki toplantı adıyla anılan toplantı silsilesine her yıl Çin’in farklı bölgelerinden toplam 5 binin üzerinde delege ve temsilci katılıyor. Çin yönetiminin, yıllık siyasi toplantısını mayıs ayında düzenleyecek olması, ülkede Covid-19 salgınının genel olarak kontrol altına alındığı yorumlarını da güçlendirdi. Daha önceki yıllarda süresi iki haftayı aşan toplantı döneminin, bu yıl bir haftayla sınırlı tutulması beklendiği ifade edilirken, başkente gelecek temsilcilerin karantina uygulamasına tabi tutulup tutulmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Çin’de 2 haftadır ölüm yok

Öte yandan, Çin anakarasında dün 22 Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Vakalardan 21’inin yurt dışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Ülkede önceki gün 3’ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 6 vaka kaydedilmişti. Çin anakarasındaki teyitli vaka sayısı 82 bin 858’e yükselirken, salgın nedeniyle şu ana dek 4 bin 633 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Çin’de Covid-19 salgınında 14 gündür can kaybı bildirilmedi.