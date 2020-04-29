Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Güney Novakşot eyaletinde 68 yaşındaki Moritanyalı kadına yapılan testin pozitif çıktığını ve ülkede 8'inci vakanın görüldüğünü açıkladı.

Böylece 9 Nisan'dan bu yana ilk yeni Kovid-19 vakası rapor edilmiş oldu.

Ülkede daha önce dördü kadın yedi vaka tespit edilmiş, bunlardan biri yaşamını yitirmişti.

Moritanya Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 10 gün önce ülkede o ana kadar tespit edilen yedi vakadan son ikisinin de iyileştiğini ve ülkede aktif Kovid-19 vakası kalmadığını açıklamıştı.

Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.